World Cup il Settebello batte la Georgia e vola in semifinale

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Settebello ha superato i quarti di finale della World Cup a Sydney, vincendo contro la Georgia con il punteggio di 18-12. La partita si è conclusa con una vittoria che ha permesso alla squadra di qualificarsi per le semifinali, in programma sabato alle 12.15. La sfida successiva sarà contro la Grecia o il Montenegro, con la partita trasmessa in diretta su RaiSport. La vittoria è arrivata dopo una partita combattuta, come previsto.

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Avanti, come da pronostico, ma soffrendo un po'. Nei quarti della World Cup, a Sydney, il Settebello batte 18-12 la Georgia e sabato alle 12.15 se la vedrà con Grecia o Montenegro, ancora con la diretta di RaiSport. "Ho visto buone cose in attacco, in difesa abbiamo preso gol evitabili. Nel complesso sono soddisfatto, è stato un test molto utile contro una valida avversaria" commenta il ct Sandro Campagna. L'avvio super lascia immaginare che sarà una mezza passeggiata (4-0 in 5'), invece la squadra di Tchomakidze, sospinta dal sorprendente Dadvani e con un atteggiamento grintoso, tiene botta girando a metà partita sul -2 (7-5). I georgiani però perdono Dadvani, espulso per gioco aggressivo, mentre gli azzurri crescono anche sul piano del ritmo e gestiscono l'ultimo quarto con tranquillità, aperto sul 13-8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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