Il Settebello ha superato i quarti di finale della World Cup a Sydney, vincendo contro la Georgia con il punteggio di 18-12. La partita si è conclusa con una vittoria che ha permesso alla squadra di qualificarsi per le semifinali, in programma sabato alle 12.15. La sfida successiva sarà contro la Grecia o il Montenegro, con la partita trasmessa in diretta su RaiSport. La vittoria è arrivata dopo una partita combattuta, come previsto.

Avanti, come da pronostico, ma soffrendo un po'. Nei quarti della World Cup, a Sydney, il Settebello batte 18-12 la Georgia e sabato alle 12.15 se la vedrà con Grecia o Montenegro, ancora con la diretta di RaiSport. "Ho visto buone cose in attacco, in difesa abbiamo preso gol evitabili. Nel complesso sono soddisfatto, è stato un test molto utile contro una valida avversaria" commenta il ct Sandro Campagna. L'avvio super lascia immaginare che sarà una mezza passeggiata (4-0 in 5'), invece la squadra di Tchomakidze, sospinta dal sorprendente Dadvani e con un atteggiamento grintoso, tiene botta girando a metà partita sul -2 (7-5). I georgiani però perdono Dadvani, espulso per gioco aggressivo, mentre gli azzurri crescono anche sul piano del ritmo e gestiscono l'ultimo quarto con tranquillità, aperto sul 13-8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - World Cup, il Settebello batte la Georgia e vola in semifinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Three Indian Sailors Dead After US Attack In Gulf Of Oman

Notizie e thread social correlati

L’Italia supera in scioltezza la Georgia: Settebello in semifinale di World CupL’Italia ha battuto la Georgia 18-12 nei quarti di finale della Final Eight di World Cup, conquistando così l’accesso alle semifinali.

LIVE Italia-Georgia 18-12, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: vittoria per il Settebello che conquista l’accesso in semifinale!Il Settebello ha battuto la Georgia 18-12 e si è qualificato per le semifinali del Mondiale di pallanuoto 2026.

Temi più discussi: World Cup. Settebello a Sydney. Il 23 luglio c'è la Georgia in diretta Rai; Setterosa e Settebello, a Sydney scatta l'operazione World Cup; Calendario World Cup pallanuoto 2026: orari Super Final dai quarti alla finale, tv streaming; Finali di World Cup: Settebello con la novità Patchaliev.

Sandro Campagna: Soddisfatto del Settebello in attacco, meno in difesaIl Settebello rispetta il pronostico, supera la Georgia per 18-12 nei quarti di finale della Super Final di World Cup 2026 e stacca il pass per la ... oasport.it

Settebello, sfida alla Georgia nei quarti della World Cup: orario, diretta tv e convocati dell’ItaliaGli azzurri debuttano giovedì 23 luglio alle 7 italiane nella Super Final di Sydney. In caso di successo affronteranno in semifinale la vincente della sfida tra ... sportface.it