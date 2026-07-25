World Cup amara | Settebello battuto dalla Grecia in semifinale

Da gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella semifinale della World Cup a Sydney, il Settebello è stato sconfitto 10-9 dalla Grecia. La partita si è conclusa con proteste e rimpianti tra i giocatori italiani. La squadra italiana ha perso di un solo gol, in una sfida caratterizzata da episodi contestati. La Grecia si è qualificata per la finale, lasciando il Settebello fuori dalla possibilità di conquistare il titolo.

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Rimpianti e proteste. A Sydney, nella semifinale della World Cup, il Settebello viene battuto 10-9 dalla Grecia, l'eterna rivale con cui condividiamo episodi contestati. In una partita caratterizzata dai ripetuti interventi del Var, ne fa le spese Del Basso: a metà del secondo tempo viene espulso per gioco violento, che porta a un rigore contro (parato da Nicosia) e a quattro minuti di inferiorità numerica. Gli azzurri tengono botta con orgoglio, ma è una continua rincorsa senza sorpasso anche perché Tzortzatos tra i pali è mostruoso. Tra vari contatti al limite, con arbitri non all'altezza, Campagna si infuria. Il Settebello avrebbe comunque la possibilità del pareggio sull'ultima azione, in superiorità numerica e con sette giocatori di movimento in attacco, ma il tiro di Cannella viene respinto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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