World Cup di Pallanuoto Maschile il Settebello batte l’Australia | arriva la medaglia di bronzo

La Nazionale italiana di pallanuoto maschile ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Sydney, battendo l’Australia. La partita si è conclusa con una vittoria che ha consentito al team di ottenere il terzo posto nel torneo. Le finali si stanno disputando in Australia e questa conquista rappresenta un risultato importante per la squadra azzurra.

Sydney, 26 luglio 2026 – Arriva un super terzo posto per la Nazionale di Pallanuoto Maschile alle Finals della World Cup, che si stanno svolgendo a Sydney. L’Italia di Coach Campagna ha vinto contro l’Australia, padrona di casa, dopo aver perso ai quarti di finale contro la Grecia (leggi qui). Nella mattina presto italiana di oggi, il Settebello ha portato a casa il terzo posto con il punteggio di 16-10. Adesso, l’Italia punta ai prossimi e imminenti Giochi del Mediterraneo di Taranto. Il tabellino e le dichiarazioni – Fonte Federnuotofedernuoto.it. Australia-Italia 10-16 Australia: Portier, Lambie, Maksimovic, Constantin-Bicari 3, Power, Glanznig, Negus, Mercep 3, Byrnes 1, Berehulak, Putt, Edwards 2, Barker e Schuller 1. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Settebello e Setterosa a Sydney per la Coppa del Mondo di pallanuoto | SBS Italian - SBS in Italiano

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