Pallanuoto World Cup | l’Italia stende l’Australia 16-10 è bronzo

Da sportface.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha battuto l’Australia 16-10 nella finale per il terzo posto della World Cup di pallanuoto a Sydney. La partita si è conclusa con una vittoria degli azzurri contro i padroni di casa australiani, conquistando così il bronzo. La sfida si è svolta nella città australiana, con l’Italia che ha superato gli avversari nel punteggio finale.

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Pallanuoto, colpo di coda azzurro a Sydney. Superata l‘Australia 16-10. L’Italia vince la finale per il terzo posto di World Cup a Sydney contro i padroni di casa australiani. L’Italia c’è. La squadra azzurra mette da parte l’amarezza per la sconfitta in semifinale contro la Grecia e scende in vasca con grande concentrazione e cattiveria. Nel primo periodo, gli azzurri mettono in mostra un solida difesa e riescono ad essere sempre pericolosi. Cassia sblocca il risultato in contropiede, mentre Condemi sigla il 2-0 capitalizzando una ripartenza solitaria. La formazione di casa accorcia le distanze in chiusura di tempo con una conclusione diagonale di Mercep per il 2-1. 🔗 Leggi su Sportface.it

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