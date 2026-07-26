whatsapp quei messaggi effimeri che liberano spazio nella memoria e non lasciano tracce dei nostri segreti

WhatsApp ha introdotto i messaggi effimeri, che si autodistruggono dopo un certo tempo, liberando spazio nella memoria e mantenendo la privacy. Nel frattempo, tra moda, tradizioni e tendenze, si riflette sulla milanesità, un mix di eleganza e abitudini che attraversa le generazioni. La città viene vista come un esempio di stile e tradizione, con un fascino che si mantiene nel tempo e si adatta alle nuove tendenze.

Moda, tradizioni inossidabili, bon ton. Tendenze, tic e bizzarrie. Fascino. La milanesità senza tempo, che per questo (spesso) precorre i tempi. Due punti di vista, anche generazionali, sulla nostra adorata città. Lina Sotis e Michela Proietti raccontano tutto questo, e altro ancora, nella nuova rubrica che trovate ogni domenica su milano.corriere.it. Buona lettura. Da vedere per ritrovare se stessi in questo turbinoso mondo la mostra nell'Atelier Crespi in Via Fiori Oscuri, Luca Vanoli e Jacopo Accanti che creano una cupa rappresentazione capace di raccontare la fragilità dell'universo. La mostra «Turbe Giovanili» è un racconto corale che parla delle difficoltà emotive di oggi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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WhatsApp: in arrivo i messaggi programmati, come si attivano - 24 febbraio 2026

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