La truffa sul mancato pagamento del pedaggio | ecco i messaggi fake che arrivano su WhatsApp

Una nuova truffa si sta diffondendo tramite WhatsApp, coinvolgendo utenti che ricevono messaggi falsi attribuiti a Autostrade per l’Italia. Questi messaggi segnalano un mancato pagamento del pedaggio e invitano a cliccare su link o fornire dati personali. Le autorità hanno avviato indagini per identificare i responsabili e mettere in guardia gli utenti dai tentativi di phishing. Nessun pagamento o azione deve essere effettuata senza verifica ufficiale.

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