La truffa sul mancato pagamento del pedaggio | ecco i messaggi fake che arrivano su WhatsApp
Una nuova truffa si sta diffondendo tramite WhatsApp, coinvolgendo utenti che ricevono messaggi falsi attribuiti a Autostrade per l’Italia. Questi messaggi segnalano un mancato pagamento del pedaggio e invitano a cliccare su link o fornire dati personali. Le autorità hanno avviato indagini per identificare i responsabili e mettere in guardia gli utenti dai tentativi di phishing. Nessun pagamento o azione deve essere effettuata senza verifica ufficiale.
E' stata segnalata una nuova truffa veicolata tramite WhatsApp, che coinvolge falsi messaggi attribuiti ad Autostrade per l’Italia. Il messaggio, inviato da un numero con prefisso estero, segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio e invita a cliccare su un link per effettuare il pagamento.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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