Nella serata di ieri, è stato diagnosticato il primo caso di encefalite da virus West Nile nel 2026 nel territorio di Napoli. Un paziente di Marano è stato sottoposto a una rachicentesi nel pronto soccorso del centro traumatologico ortopedico, con prelievo di liquor. I risultati di laboratorio hanno confermato la presenza del virus.

E’ stata effettuata nella serata di ieri, con una rachicentesi (puntura lombare e prelievo di liquor) praticata nel pronto soccorso del Cto (azienda dei Colli) e con una successiva indagine di laboratorio, la prima diagnosi di encefalite da virus West Nile del 2026. Si tratta del primo caso in Campania ed in Italia di infezione con interessamento neurologico. Il paziente è una persona residente a Marano di 76 anni. Dopo la diagnosi è stato trasferito al Cotugno nel reparto di emergenza infettivologiche diretto da Alessandro Perrella. La situazione clinica dal paziente non desta particolari preoccupazioni ma l’allerta è alto. Lo scorso anno la Campania è stata la regione più colpita coj 151 casi conclamati e 13 decessi a fronte di 34 casi ad esito infausto in tutte le Regioni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, al CTO primo caso di West Nile con encefalite del 2026: è un paziente di Marano

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