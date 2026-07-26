Victor Wembanyama, giocatore dei San Antonio Spurs e della nazionale francese, ha preso parte a una partitella di calcio a Katy, vicino a Houston, Texas. Indossando una maglia personalizzata del Paris Saint-Germain, il giocatore ha mostrato abilità anche nel calcio, partecipando a una sessione amichevole. La presenza di Wembanyama in questa attività ha attirato l’attenzione, evidenziando le sue capacità sportive oltre il basket.

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - La star Nba Victor Wembanyama ha i numeri anche per giocare a calcio. La stella francese dei San Antonio Spurs e della nazionale transalpina ha partecipato ad una partitella di calcio a Katy, non lontano da Houston in Texas, mettendo in mostra le sue qualità calcistiche con una maglia personalizzata del Psg. Mentre la maggior parte dei giocatori trascorre la pausa estiva allenandosi privatamente o in palestre esclusive, 'Wemby' ha preso parte ad una partitella estemporanea tra ragazzi come un giocatore qualsiasi, ma con avversari alti quasi la metà di lui che è alto 2 metri e 24. Un ragazzo che ama giocare a pallone e che ha dimostrato di sapersela più che cavare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Wembanyama show anche a calcio, partitella e numeri in Texas

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