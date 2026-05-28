Mateta show anche in Conference | decide la finalissima di Lipsia e si prepara al grande salto I numeri di una stagione incredibile
In finale di Conference League, il giocatore del Crystal Palace ha segnato il gol decisivo. La partita si è conclusa con la vittoria della sua squadra. Questa stagione, ha totalizzato numeri record. Ora si prepara al grande salto in un club di livello superiore. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori. La finale si è disputata a Lipsia, con il risultato che potrebbe cambiare il suo futuro.
di Luca Fioretti Mateta show: il bomber del Crystal Palace decide la finale di Conference: può essere il profilo ideale per Spalletti dopo il corteggiamento di gennaio. Nella serata di ieri, Jean-Philippe Mateta ha deciso la finale di Conference League, mettendo a segno la rete decisiva che ha permesso al Crystal Palace di sollevare al cielo la sua prima, storica coppa europea. Una prestazione da leader assoluto che ha proiettato il centravanti francese al centro dei riflettori internazionali, consacrandolo come un profilo di primissimo livello che meriterebbe a tutti gli effetti il grande salto in una big del calcio mondiale nella prossima sessione estiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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