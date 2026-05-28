Mateta show anche in Conference | decide la finalissima di Lipsia e si prepara al grande salto I numeri di una stagione incredibile

Notizia in breve

In finale di Conference League, il giocatore del Crystal Palace ha segnato il gol decisivo. La partita si è conclusa con la vittoria della sua squadra. Questa stagione, ha totalizzato numeri record. Ora si prepara al grande salto in un club di livello superiore. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori. La finale si è disputata a Lipsia, con il risultato che potrebbe cambiare il suo futuro.