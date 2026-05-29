Nba San Antonio travolge OKC e guadagna gara-7 | show di Wembanyama
Gli Spurs hanno vinto gara-6 dei playoff NBA contro gli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 118-91, portando la serie a gara-7. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante della squadra di casa, che ha dominato l’incontro. La vittoria permette di proseguire la sfida decisiva, prevista come ultima fase della serie.
Gli Spurs stravincono gara-6 dei playoff Nba a San Antonio contro gli Oklahoma City Thunder 118-91, rendendo decisiva gara-7. Victor Wembanyama è ancora una volta straripante: 28 punti in 28 minuti. Gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
FINAL 2:20 to San Antonio Spurs vs OKC Thunder Game 2 WCF
Notizie e thread social correlati
NBA playoff, Wembanyama domina gara-4: San Antonio travolge OKC e fa 2-2 nella serieIn gara-4 delle finali di Western Conference NBA, gli Spurs hanno battuto Oklahoma City 103-82, pareggiando la serie sul 2-2.
NBA, Wembanyama stellare: San Antonio sbanca OKC dopo due supplementariIl 19 maggio 2026, la squadra di San Antonio ha vinto una partita lunga due supplementari contro Oklahoma City, portando a casa la vittoria.
Temi più discussi: Playoff NBA 2025-26, risultati della notte: San Antonio travolge OKC, la serie va a gara-7; NBA, i risultati della notte (29 maggio): San Antonio travolge OCT e va a gara-7; NBA Playoff: San Antonio travolge Okc 118-91 e forza Gara 7; Nba playoff: San Antonio travolge 118-91 Oklahoma. La finale a Ovest si deciderà in gara 7.
- I San Antonio Spurs vincono Gara 5 contro i Minnesota Timberwolves, portandosi sul 3-2. Wembanyama mostruoso: 27 punti e 17 rimbalzi. LA NEWS: https://shorturl.at/VbKff #NBA #sananto facebook
[Evidenze] Tutti i 20 falli nel 3° quarto della partita 3 - San Antonio Spurs contro Oklahoma City Thunder - Finali della Western Conference. 11 falli sui Thunder, 9 sugli Spurs. 33 tiri liberi, e 28 tiri liberi realizzati - 28/33 FT (84.8%). Gli Spurs hanno fatto 15/18 FT reddit
NBA playoff, Wembanyama domina gara-4: San Antonio travolge OKC e fa 2-2 nella serieVictor Wembanyama trascina San Antonio al successo in gara-4 delle finali di Western Conference Nba. Gli Spurs battono Oklahoma City 103-82 e riportano la serie ... sportface.it
Playoff Nba: Wembanyama è devastante, San Antonio travolge i Timberwolves 126-97Il lungo francese si fa perdonare dopo l'espulsione di gara 4 e mette la sua firma sul 3-2 nella serie in favore dei texani con un bottino personale di 7 punti, 17 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate ... msn.com