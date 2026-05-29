Nba San Antonio travolge OKC e guadagna gara-7 | show di Wembanyama

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Spurs hanno vinto gara-6 dei playoff NBA contro gli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 118-91, portando la serie a gara-7. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante della squadra di casa, che ha dominato l’incontro. La vittoria permette di proseguire la sfida decisiva, prevista come ultima fase della serie.

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Gli Spurs stravincono gara-6 dei playoff Nba a San Antonio contro gli Oklahoma City Thunder 118-91, rendendo decisiva gara-7. Victor Wembanyama è ancora una volta straripante: 28 punti in 28 minuti. Gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FINAL 2:20 to San Antonio Spurs vs OKC Thunder Game 2 WCF

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