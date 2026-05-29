Nba San Antonio travolge OKC e guadagna gara-7 | show di Wembanyama

Notizia in breve

Gli Spurs hanno vinto gara-6 dei playoff NBA contro gli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 118-91, portando la serie a gara-7. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante della squadra di casa, che ha dominato l’incontro. La vittoria permette di proseguire la sfida decisiva, prevista come ultima fase della serie.