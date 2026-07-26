È nato per trasgredire, e invece, tra algoritmi e un certo perbenismo etico, oggi sembra finito sotto tutela. È il romanzo, bellezza. E a dirlo è Walter Siti nel suo ultimo saggio Il romanzo sotto accusa, edito da Rizzoli (400 pp., 21 euro), che partendo dalle condanne dell’Inquisizione approda alle lacrime dei BookToker, oscillando tra Dante e i moderni trapper, e si chiede se ci sia ancora bisogno di autori in carne e ossa oppure ci si possa accontentare dell’ intelligenza artificiale. Ma Siti lancia soprattutto un grido d’allarme contro il rischio del romanzo “terapeutico”, un porto sicuro e inclusivo che anziché essere disturbante finisce per autocensurarsi in nome della correttezza etica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Walter Siti: "Basta con perbenismi, lacrime di TikTok e algoritmi. I libri devono farci paura"

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