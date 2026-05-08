Sostegno agli alunni con disabilità | le decisioni del GLO devono essere applicate subito? Facciamo chiarezza con l’avvocato Walter Miceli ed Evelina Chiocca
Torna "Diritto in cattedra", la trasmissione di approfondimento scolastico in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Appuntamento per venerdì 8 maggio alle ore 17.30 con l’avvocato Walter Miceli (Anief) ed Evelina Chiocca, presidente della Federazione Osservatorio 182. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Leggi anche: D.Lgs. 62/2024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni. DIRITTO IN CATTEDRA con avv. Miceli
Tutti gli aggiornamenti
Argomenti più discussi: Sostegno agli alunni con disabilità: le decisioni del GLO devono essere applicate subito? Facciamo chiarezza con l’avvocato Walter Miceli ed Evelina Chiocca; TFA Sostegno 2026: la differenza la fai in aula con EUROSOFIA!.
Sostegno agli alunni con disabilità: le decisioni del GLO devono essere applicate subito? Facciamo chiarezza con l’avvocato Walter Miceli ed Evelina ChioccaTorna Diritto in cattedra: venerdì 8 maggio alle ore 17.30 diretta Facebook e YouTube con l’avvocato Walter Miceli (Anief) ed Evelina Chiocca, presidente della Federazione Osservatorio 182. Al centr ... orizzontescuola.it
Docente di sostegno deve avere anche conoscenze di logopedia e psicomotricità? Miceli: Non è un paramedicoNel dibattito sull’inclusione scolastica, alimentato anche da recenti prese di posizione pubbliche (tra cui quella dell’attivista Luca Trapanese) torna una domanda di fondo: fino a che punto la scuola ... orizzontescuola.it
Torna "Diritto in cattedra", la trasmissione di approfondimento scolastico in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). Appuntamento per venerdì 8 maggio alle ore 17.30 con l’avvocato Walter Miceli (Anief) ed Evelina Chiocca, presi… x.com
Orizzonte Scuola. . Ferie docenti precari: la Cassazione decide su decurtazioni automatiche e sospensioni. Cosa cambia e chi può recuperare somme. Diretta con l’avv. Miceli, domande in chat. facebook