L’arcivescovo di Palermo contro le intimidazioni | Nessuno può farci paura

Da dayitalianews.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arcivescovo di Palermo ha affermato che nessuno può intimidire i rappresentanti religiosi della città, sottolineando la loro presenza e determinazione. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che la scelta di restare e operare è una decisione consapevole, nonostante le minacce ricevute. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni e tensioni legate a episodi di intimidazione nei confronti di figure religiose locali.

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Un appello rivolto in particolare alla comunità cristiana e alle istituzioni locali, chiamate a essere presenti e attive nel contrasto a ogni forma di pressione illegale. La celebrazione ha assunto anche un forte valore simbolico grazie all’abbraccio dell’arcivescovo ad alcuni commercianti della zona recentemente vittime di estorsioni e danneggiamenti ai propri esercizi commerciali. L’iniziativa è nata su invito del parroco della chiesa dei Santi Cosma e Damiano, don Francesco Di Pasquale, e ha voluto esprimere vicinanza concreta a chi ha subito atti intimidatori. Lorefice ha poi ribadito un principio chiave del suo intervento: il riconoscimento esclusivo dello Stato come unico riferimento di legalità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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