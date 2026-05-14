L’arcivescovo di Palermo ha affermato che nessuno può intimidire i rappresentanti religiosi della città, sottolineando la loro presenza e determinazione. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che la scelta di restare e operare è una decisione consapevole, nonostante le minacce ricevute. La sua presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni e tensioni legate a episodi di intimidazione nei confronti di figure religiose locali.

Un appello rivolto in particolare alla comunità cristiana e alle istituzioni locali, chiamate a essere presenti e attive nel contrasto a ogni forma di pressione illegale. La celebrazione ha assunto anche un forte valore simbolico grazie all’abbraccio dell’arcivescovo ad alcuni commercianti della zona recentemente vittime di estorsioni e danneggiamenti ai propri esercizi commerciali. L’iniziativa è nata su invito del parroco della chiesa dei Santi Cosma e Damiano, don Francesco Di Pasquale, e ha voluto esprimere vicinanza concreta a chi ha subito atti intimidatori. Lorefice ha poi ribadito un principio chiave del suo intervento: il riconoscimento esclusivo dello Stato come unico riferimento di legalità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’arcivescovo di Palermo contro le intimidazioni: “Nessuno può farci paura”

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