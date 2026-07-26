A 90 anni, un volontario ha dedicato parte della sua vita al servizio, descrivendo l’esperienza come una famiglia. La sua presenza si distingue per gesti e silenzi che vanno oltre le parole, creando un legame forte con chi lo circonda. La sua attività si svolge nel contesto di un'associazione o di un gruppo di volontariato locale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di impegno o sulle organizzazioni coinvolte.

Tresana (Massa-Carrara), 26 luglio 2026 – Ci sono persone che non si possono raccontare solo con le parole. Persone che sembrano fatte di gesti, di silenzi, di presenze. Quando Silvano Scorretti entra nella sede della Protezione Civile, a 90 anni, non è semplicemente un volontario che arriva: è un pezzo di storia che si muove, un esempio che continua ad ispirare. Il suo passo è lento, certo, ma è un passo che non ha mai smesso di andare verso gli altri. E il sorriso, quello sì, non è cambiato mai. A quell’età Silvano Scorretti continua a essere un punto di riferimento per il paese: una presenza discreta, costante, che ricorda a tutti cosa significhi davvero sentirsi parte di una comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volontario a 90 anni, l’esempio di Silvano. “È come una famiglia”

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