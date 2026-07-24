Una coppia di anziani assistita da Vidas, associazione milanese attiva dal 1982, è stata accompagnata negli ultimi momenti di vita. Paolo Marelli, 81 anni, volontario dal 2000, ricorda il primo caso assistito e afferma che l’essere presente nel modo giusto è ciò che conta di più. Marelli, volontario storico, ha iniziato a fare volontariato nel 2000, seguendo l’esempio della madre.

«Il fare è visibile, ma a volte gratifica più chi lo compie di chi lo riceve. Quello che serve davvero è esserci, nel modo giusto». Paolo Marelli, 81 anni, dal 2000 è volontario di Vidas, associazione laica milanese che dal 1982 si occupa di accompagnare i malati negli ultimi momenti di vita. Il 21 luglio di 20 anni fa ha aperto Casa Vidas, uno dei primi hospice al di fuori del contesto ospedaliero. Anche allora Paolo c’era. E tutt’oggi trascorre il mercoledì mattina nella struttura di via Ojetti 66. Festeggia l’anniversario raccontando la sua esperienza. «Il primo contatto con Vidas è stato durante una iniziativa di sensibilizzazione — spiega —, ma credo che abbia influito anche l’esempio di mia mamma. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, Casa Vidas compie 20 anni. Paolo, 81 anni, volontario storico: «Mi diede l'esempio mia mamma. Ricordo ancora la prima coppia che ho assistito»

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