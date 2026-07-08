Lino Banfi oggi | i 90 anni la svolta con Papa Francesco e il sogno di Un medico in famiglia

Il nostro incontro con Lino Banfi nel giorno del documentario Rai per i suoi 90 anni, Lino D'Italia - Storia di un itALIENO: dal retroscena sul Papa al futuro di Un Medico in Famiglia. Arrivato al Teatro Galli di Rimini e troviamo Lino Banfi che si sta già immergendo nei suoi ricordi e nei racconti. Siamo all'Italian Global Series, dove Banfi è stato insignito di un Maximo Excellence Award, ed è l'occasione di ripercorrere i traguardi di una carriera e sottolineare l'affetto che il pubblico ancora nutre per lui e per i suoi personaggi. Con Nonno Libero di Un medico in famiglia in particolare. Traguardi che saranno ripercorsi anche da Lino D'Italia - Storia di un itALIENO, in tv l'8 luglio per celebrare i suoi 90 anni che cadono invece il giorno successivo: "l'8 . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Lino Banfi: dormiva in stazione e aveva debiti, poi la svolta incredibile della sua vita

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“Facciamo le ultime 4 puntate”: il sogno di Lino Banfi per chiudere la storia di Un medico in famiglia, ma la Rai non decideLa Rai non ha ancora deciso se trasmettere le ultime quattro puntate di Un medico in famiglia, progetto annunciato dall’attore protagonista.

I 90 anni di Lino Banfi, il segreto di nonno Libero? Burrata e orgoglio di destra. E nel cassetto il sogno di un ruolo da “cattivo”Lino Banfi compie 90 anni, mantenendo un atteggiamento irriverente e una carriera ancora attiva.

Temi più discussi: Lino Banfi: A 90 anni ho chiesto una tregua alla morte. Ma la sera allungo la mano sul divano e cerco ancora quella di mia moglie; Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi; Lino Banfi e quell’albero del giardino di casa Martini di Un medico in famiglia; Tv, l’Italian Global Series celebra Lino Banfi alla vigilia dei 90.

Saluta Bruno Conti dopo 53 anni passati in giallorosso tra calcio giocato e il lavoro eccezionale come responsabile del settore giovanile. Oggi un pranzo di saluto a Trigoria, presenti anche Falcao e Lino Banfi. @ilmessaggeroit #RomaSpace | #ASRoma x.com

[Metal] L'ESORCICCIO Ciccio Ingrassia e Lino Banfi. reddit

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Banfi fa 90, Rai 1 lo festeggia con 'Lino d'Italia – Storia di un itALIENO': cosa vedremo staseraRai 1 festeggia i 90 anni di Lino Banfi con il documentario Lino d’Italia: un viaggio tra vita, carriera e radici pugliesi dell’attore. libero.it