La Lega ha pubblicato i gironi di Serie B di volley, con quattro squadre reggiane. Tra le donne, la Fos CVR si trova nel girone C di B1 e ha annunciato l’arrivo di Cattabiani e Furegato. L’ICaRE e Saturno Guastalla sono inserite nel girone E di B2. Tra i maschi, la MoRe Volley compete nel girone D di Serie B. La partita tra ICaRE e Guastalla desta curiosità tra gli appassionati.

La Federvolley ha diramato i gironi di Serie B che vedono quattro reggiane al via: tra le ragazze, la Fos CVR (che ieri ha ufficializzato l’ingaggio di Michela Cattabiani e Martina Furegato) nel girone C della B1, l’ICaRe e la Saturno Guastalla nel girone E della B2, mentre tra i maschi di Serie B la MoRe Volley è inserita nel D. In B1, con la Fos CVR troviamo emiliane, toscane, due venete e una umbra. Sarà un torneo ricco di derby con altre 5 emiliane: le due piacentine Academy Piacenza e San Giorgio, oltre alle modenesi di Modena Volley, Soliera e Anderlini. Cinque le toscane: Scandicci, Giotti Victoria Greve in Chianti, Calacatta Sponda Lucca, Arezzo e Florenzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley Serie B: la Lega ha diramato i gironi. C’è curiosità per la partita tra ICaRE e Guastalla. Le avversarie delle quattro formazioni reggiane. Fos CVR, altri due acquisti: Cattabiani e Furegato

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