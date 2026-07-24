Volley Serie B1 Fos Cvr la difesa è in buone mani | confermata Cioni arriva Calderoni

Il Fos Cvr ha confermato Veronica Cioni come libero per il quinto anno consecutivo e ha annunciato l'ingresso di Margherita Calderoni. La società ha comunicato ufficialmente le due giocatrici, senza ulteriori dettagli su contratti o durata. Cioni, classe 2003, ha espresso soddisfazione per il rinnovo. La squadra si prepara alla nuova stagione con due liberi esperti, rafforzando la difesa.

Il Centro Volley Reggiano targato Fos ufficializza i due liberi, la confermatissima Veronica Cioni e la novità Margherita Calderoni. "Sarà il mio quinto anno – dice Cioni, classe 2003 – e questo la dice lunga sul legame che ho con questa società. Ogni estate la scelta è semplice, perché qui non si cerca mai la strada più comoda: puntiamo sempre ad alzare l’asticella, affrontare sfide sempre più difficili e metterci continuamente in discussione. E’ proprio questa la mentalità che mi rappresenta e che, anno dopo anno, mi fa scegliere la Fos Cvr, ormai la mia seconda casa. Come obiettivo, voglio continuare a crescere sotto ogni aspetto come giocatrice, a livello mentale e nella lettura del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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