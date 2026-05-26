fos cvr meriti la salvezza

Notizia in breve

La squadra Fos CVR ha vinto contro Riccione con un punteggio di 3-1. I set sono terminati 25-19, 20-25, 25-21 e 25-21. Tra i giocatori, Migliore ha segnato 17 punti, Maggiali 12 e Moiran 10. Ronzoni e Cioni hanno svolto il ruolo di liberi. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le speranze di salvezza in campionato.