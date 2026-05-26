Fos Cvr meriti la salvezza
La squadra Fos CVR ha vinto contro Riccione con un punteggio di 3-1. I set sono terminati 25-19, 20-25, 25-21 e 25-21. Tra i giocatori, Migliore ha segnato 17 punti, Maggiali 12 e Moiran 10. Ronzoni e Cioni hanno svolto il ruolo di liberi. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le speranze di salvezza in campionato.
FOS CVR 3 RICCIONE 1 (25-19 20-25 25-21 25-21) FOS CVR: Ronzoni (L), Migliore 17, Cioni (L), Spagnuolo 8, Moiran 10, Balconati 5, Maggiali 12, Brunfranco 7, Benedetti 8. Non entrate: Odorici, Rossi, Boni, Fronza. All. Ghibaudi. LASERSOFT RICCIONE: Calzolari (L), Tallevi 21, Mercolini, Merli 14, Bologna 3, Spadoni 9, Montesi 3, Ricci, Muscarà 1, Calvelli 12. Non entrate: Marchi (L), Camerini, Castellucci, Carciani, Gabellini. All. Piraccini. Salve, sudando sette e più camicie, ma salve. La Fos CVR in gara due dei playout del campionato di Serie B1, disputata a Rivalta davanti a quasi 400 spettatori, supera 3 a 1 la formazione di Riccione, al termine di una partita molto combattuta in cui le reggiane hanno fatto vedere qualcosa in più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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