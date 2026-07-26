Volley femminile la Turchia vince la Nations League | festa grande per Santarelli e Vargas Maledizione Brasile

Da oasport.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Turchia ha vinto la Nations League femminile, conquistando il torneo per la seconda volta dopo il 2023. La vittoria è arrivata al termine della finale contro il Brasile. La squadra ha festeggiato con i propri allenatori, tra cui Santarelli e Vargas, presenti in campo. Il Brasile, invece, ha subito una sconfitta che interrompe una serie positiva nel torneo.

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La Turchia ha vinto la Nations League 2026 di volley femminile e ha così conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante per la seconda volta nella propria storia dopo l’affermazione del 2023. Le anatoliche hanno sconfitto il Brasile per 3-1 (23-25; 25-23; 26-24; 25-21) nella finale di Macao (Cina) e succedono all’Italia nell’albo d’oro: dopo aver regolato il Canada e la Cina, le vice campionesse del mondo si sono imposte nel big match contro le verdeoro, che ieri avevano eliminato la nostra Nazionale al tie-break. Grande festa per la compagine guidata da coach Daniele Santarelli, che tra un mese sarà chiamata a difendere il titolo agli Europei, dove tra l’altro verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

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