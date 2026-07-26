La Turchia ha vinto la Nations League femminile, conquistando il torneo per la seconda volta dopo il 2023. La vittoria è arrivata al termine della finale contro il Brasile. La squadra ha festeggiato con i propri allenatori, tra cui Santarelli e Vargas, presenti in campo. Il Brasile, invece, ha subito una sconfitta che interrompe una serie positiva nel torneo.

La Turchia ha vinto la Nations League 2026 di volley femminile e ha così conquistato il prestigioso torneo internazionale itinerante per la seconda volta nella propria storia dopo l’affermazione del 2023. Le anatoliche hanno sconfitto il Brasile per 3-1 (23-25; 25-23; 26-24; 25-21) nella finale di Macao (Cina) e succedono all’Italia nell’albo d’oro: dopo aver regolato il Canada e la Cina, le vice campionesse del mondo si sono imposte nel big match contro le verdeoro, che ieri avevano eliminato la nostra Nazionale al tie-break. Grande festa per la compagine guidata da coach Daniele Santarelli, che tra un mese sarà chiamata a difendere il titolo agli Europei, dove tra l’altro verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, la Turchia vince la Nations League: festa grande per Santarelli e Vargas. Maledizione Brasile

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRIS delle Azzurre KO anche la Turchia: Italia-Turchia 3-1 | Volleyball Nations League | DAZN

Notizie e thread social correlati

LIVE Brasile-Turchia 1-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: Vargas porta in vantaggio la squadra di Santarelli, 24-26La Turchia ha vinto il terzo set contro il Brasile con un punteggio di 24-26, portandosi sul 2-1 nella partita di volley femminile valida per la...

Leggi anche: LIVE Brasile-Turchia 1-3 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: secondo trionfo per la squadra di Santarelli!

Temi più discussi: VNL Finals: Italia-Cina vale il bronzo, Brasile e Turchia per il titolo; Italia-Brasile e Cina-Turchia, Nations League volley femminile 2026: orari semifinali, tv, streaming; Volleyball Nations League, quando gioca l'Italia?; VNL femminile, Cina-Turchia 0-3: Santarelli vola in finale contro il Brasile.

Volley femminile, la Turchia di Santarelli domina e vola in finale di Nations League. Vargas su di giri, l’Italia sfiderà la Cina - x.com

LIVE Brasile-Turchia 1-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche in fuga nel quarto set, 9-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale della Volley Nations League femminile 2026, in programma a ... oasport.it

Brasile-Turchia oggi in tv, Nations League volley femminile 2026: orario finale, canale, streamingMacao è pronta ad eleggere la nuova regina della Volleyball Nations League 2026. Dopo una settimana ricca di spettacolo e colpi di scena, saranno Brasile ... oasport.it