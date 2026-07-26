La Turchia ha battuto il Brasile 3-1 nella partita di volley femminile delle Nations League 2026. È il secondo successo consecutivo per la squadra allenata da Santarelli. La gara è stata seguita in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La partita si è conclusa nel primo pomeriggio, con il risultato finale che ha confermato la vittoria turca. La diretta si è chiusa alle 15.43, con prossimi appuntamenti agli Europei di volley femminile e alla VNL maschile della settimana prossima.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento agli Europei per il volley donne e alla VNL maschile prossima settimana. Buon pomeriggio 15.40: In casa Turchia ben 32 punti di una scatenata Vargas, 19 punti per Baladin e 15 per Aydin, giocatrici di palla alta decisive. Per il Brasile 25 punti di Ana Cristina, 19 Rosamaria, 15 Bergmann e 11 Luzia 15.38: Santarelli torna a vincere con la “sua” Turchia e il Brasile resta a secco ancora una volta in questa manifestazione. Partita giocata tutta in equilibrio. A fare la differenza Vargas e la qualità delle turche a muro, in battuta e in... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brasile-Turchia 1-3 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: secondo trionfo per la squadra di Santarelli!

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Brazil VS Dominican Republic | Women's Volleyball Nations League Match Prediction

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