La Turchia ha vinto il terzo set contro il Brasile con un punteggio di 24-26, portandosi sul 2-1 nella partita di volley femminile valida per la Nations League 2026. Vargas aveva portato in vantaggio il Brasile nel secondo set con un attacco vincente 24-26, ma nel terzo, un errore al servizio e una battuta sbagliata hanno permesso alla Turchia di conquistare il set. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra turca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Vincente Rosamaria da zona 2 0-3 Palla spinta Baladin da zona 4 0-2 Errore Roberta 0-1 Errore al servizio Brasile 24-26 La manda in tribuna Ana Cristina da zona 4 e la Turchia vince anche un terzo set tiratissimo, giocato su equilibri sottilissimi. Massima incertezza e bello spettacolo 24-25 Mano out Baladin da zona 2 24-24 Ancora Rosamaria il mano out da zona 2 23-24 Diagonale di Vargas da zona 2 23-23 Mano out Rosamaria da zona 2. Colpo difficilissimo! 22-23 Parallela di Kisy da seconda linea 21-23 Vargas da seconda linea! Tiene il muro turco e la squadra di Santarelli piazza il break 21-22... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Brasile-Turchia 1-2, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: Vargas porta in vantaggio la squadra di Santarelli, 24-26

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