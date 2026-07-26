Una comunità marocchina si è riunita in una marcia nel quartiere Pilastro, chiedendo giustizia per un uomo ucciso. Secondo quanto riferito, la vittima avrebbe cercato aiuto prima di essere assassinata. Attivisti e residenti hanno manifestato per ottenere verità e responsabilità. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per coprire le spese legali legate al procedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato forte reazione tra i partecipanti.

Sfila la rabbia della comunità marocchina, di attivisti e residenti: “Verità e giustizia per un fratello straniero”. La famiglia apre una raccolta fondi per sostenere le spese processuali. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - “Voleva aiuto, lo hanno ucciso”. La marcia del Pilastro per Fakir

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7 milioni di caregiver: assistono ogni giorno (spesso ogni giorno dell'anno) persone care impossibilitate a essere autonoma e gravemente malate. Per questi anziani che hanno costruito questo Paese nessun aiuto. Però lo Stato accoglie e assiste tanti immigra x.com

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