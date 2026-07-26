Voleva aiuto lo hanno ucciso La marcia del Pilastro per Fakir

Da bologna.repubblica.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una comunità marocchina si è riunita in una marcia nel quartiere Pilastro, chiedendo giustizia per un uomo ucciso. Secondo quanto riferito, la vittima avrebbe cercato aiuto prima di essere assassinata. Attivisti e residenti hanno manifestato per ottenere verità e responsabilità. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per coprire le spese legali legate al procedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato forte reazione tra i partecipanti.

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Sfila la rabbia della comunità marocchina, di attivisti e residenti: “Verità e giustizia per un fratello straniero”. La famiglia apre una raccolta fondi per sostenere le spese processuali. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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