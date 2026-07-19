Il fratello dell' uomo morto al Pilastro | Chiedeva aiuto e non lo hanno ascoltato siamo in Italia e queste cose non possono succedere

Da video.corrieredibologna.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il fratello di un uomo deceduto al Pilastro ha dichiarato che il defunto aveva chiesto aiuto prima di morire, ma nessuno si è fermato a ascoltarlo. Ha aggiunto che si tratta di un episodio che non dovrebbe succedere in Italia. L’uomo ha anche detto che il fratello poteva avere dei problemi, ma che stava cercando supporto, e che la sua morte è avvenuta senza pietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

«Lui poteva avere anche dei problemi ma stava chiedendo aiuto. E cosa si fa quando si chiede aiuto? Bisognerebbe fermarsi per dare una mano e invece l'unico fratello che avevo se n'è andato così, con una morte poco umana». A parlare è il fratello di Abderrahim Fakir, il 43enne di origini marocchine, morto nel pomeriggio del 19 luglio a Bologna, durante un intervento della polizia allertata da altri residenti del quartiere. ??Il Pilastro, quartiere spesso al centro delle cronache, torna sotto i riflettori e decide di scendere in piazza per dare solidarietà alla famiglia dell'uomo morto. . 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

il fratello dell uomo morto al pilastro chiedeva aiuto e non lo hanno ascoltato siamo in italia e queste cose non possono succedere
© Video.corrieredibologna.corriere.it - Il fratello dell'uomo morto al Pilastro: «Chiedeva aiuto e non lo hanno ascoltato, siamo in Italia e queste cose non possono succedere»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Forced to marry a cold CEO, she never expects him to be that handsome, gentle guy who spoils her!

Video Forced to marry a cold CEO, she never expects him to be that handsome, gentle guy who spoils her!

Notizie e thread social correlati

Il video dell'uomo morto ammanettato a Bologna: i poliziotti lo tengono fermo a faccia in giù, lui urla: «Aiuto». Un'agonia durata cinque minutiUn video mostra un uomo di 43 anni di origine marocchina morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia.

Queste 5 polo uomo in offerta con i saldi di Ralph Lauren possono diventare il tuo grande affare dell'estateCinque polo da uomo in saldo di Ralph Lauren sono disponibili con offerte estive.

pilastro il fratello dell uomoChi era l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. I parenti: Non ha mai fatto del male a nessunoAbderrahim Fakir, classe 1983 e 43 anni ancora da compiere, si trovava al Pilastro, in via Svevo dove è deceduto dopo essere stato ammanettato e tenuto fermo a terra da alcuni agenti delle forze dell’ ... msn.com

pilastro il fratello dell uomoTragedia al Pilastro: un uomo muore durante un controllo di sicurezzaNel quartiere Pilastro di Bologna, il 43enne Abderrahim Fakir ha perso la vita durante un intervento delle forze dell'ordine. gayburg.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web