Il fratello di un uomo deceduto al Pilastro ha dichiarato che il defunto aveva chiesto aiuto prima di morire, ma nessuno si è fermato a ascoltarlo. Ha aggiunto che si tratta di un episodio che non dovrebbe succedere in Italia. L’uomo ha anche detto che il fratello poteva avere dei problemi, ma che stava cercando supporto, e che la sua morte è avvenuta senza pietà.

«Lui poteva avere anche dei problemi ma stava chiedendo aiuto. E cosa si fa quando si chiede aiuto? Bisognerebbe fermarsi per dare una mano e invece l'unico fratello che avevo se n'è andato così, con una morte poco umana». A parlare è il fratello di Abderrahim Fakir, il 43enne di origini marocchine, morto nel pomeriggio del 19 luglio a Bologna, durante un intervento della polizia allertata da altri residenti del quartiere. ??Il Pilastro, quartiere spesso al centro delle cronache, torna sotto i riflettori e decide di scendere in piazza per dare solidarietà alla famiglia dell'uomo morto. . 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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© Video.corrieredibologna.corriere.it - Il fratello dell'uomo morto al Pilastro: «Chiedeva aiuto e non lo hanno ascoltato, siamo in Italia e queste cose non possono succedere»

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