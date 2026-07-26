A una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni deceduto durante un fermo di polizia in via Italo Svevo, centinaia di persone si sono riunite vicino al luogo dell’evento. La manifestazione, una marcia popolare, si è svolta nel quartiere Pilastro e ha avuto come obiettivo chiedere giustizia e verità sulla vicenda. La manifestazione è stata seguita in diretta da Bologna.

Bologna, 26 luglio 2026 – A una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia in via Italo Svevo, sono a centinaia le persone che si sono radunate a pochi metri dal luogo della scomparsa per chiedere “giustizia e verità” sulla vicenda con una “ marcia popo lare” che attraverserà il Pilastro. “Siamo tutte e tutti Fakir” c’è scritto sullo striscione che a breve aprirà il corteo: a tenerlo teso, prima della partenza, giovani ragazzini che hanno chiesto a gran voce “giustizia” per il 42enne. Per le strade del rione ci sono Plat, Si Cobas, Giovani Palestinesi, comitato popolare Pilastro e MuBasta. La locandina è stata rilanciata anche dai collettivi Cua e Cas e condivisa da Potere al Popolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione per Fakir, in centinaia per la ‘marcia popolare’ al Pilastro: la diretta da Bologna

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