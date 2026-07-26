Una ginnasta di 17 anni ha vinto il titolo italiano all-around durante gli Assoluti di ginnastica artistica a Meda. La atleta, proveniente da una società di Civitavecchia, ha superato in classifica altre due ginnaste. La competizione è stata trasmessa in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La seconda e la terza classificata sono rispettivamente Giulia Perotti e Anthea Sisio.

La diciassettenne della Ginnastica Civitavecchia conquista il titolo tricolore a Meda davanti a Giulia Perotti e Anthea Sisio. L’evento è in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. July Marano è la nuova campionessa italiana assoluta all-around di ginnastica artistica femminile. Al PalaMeda di Meda, in provincia di Monza e Brianza, la diciassettenne della Ginnastica Civitavecchia ha difeso il primo posto occupato dopo Gara 1 e ha conquistato il primo titolo nazionale sul giro completo della propria carriera. La classifica generale è stata determinata dalla somma degli otto punteggi ottenuti nelle due giornate di gara. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Volare TV, Assoluti di ginnastica artistica in diretta: July Marano campionessa italiana all-around

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