July Marano ha vinto l’all-around ai Campionati Italiani di ginnastica artistica tenuti a Meda. La ginnasta ha ottenuto il miglior punteggio complessivo nel concorso generale individuale. Risposte sono arrivate da Esposito, Iorio e Perotti, mentre D’Amato non ha partecipato alla competizione. La vittoria di Marano ha confermato il suo risultato come campionessa nazionale. La gara si è svolta senza altri dettagli sui punteggi specifici o sulle altre classifiche.

July Marano ha vinto il concorso generale individuale a Meda (in provincia di Monza e Brianza) e si è laureata Campionessa Italiana sul giro completo: dopo aver chiuso la gara-1 al comando, la 17enne è riuscita a difendersi nella seconda parte della competizione (sono stati sommati gli otto punteggi per delineare la classifica) e ha conquistato il primo scettro tricolore all-around della propria carriera. La portacolori della Ginnastica Civitavecchia ha primeggiato con il punteggio complessivo di 106.700, distinguendosi durante la domenica mattina soprattutto alle parallele asimmetriche (14.150), difendendosi alla trave (13.100) e facendosi apprezzare al corpo libero (13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, July Marano vince l’all-around ai Campionati Italiani. Risposte da Esposito, Iorio e Perotti. D’Amato assente

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per chi c’era ieri dal vivo alla gara, ha visto altri tentativi di DTY di July Marano? se si com’erano? (se avete video condividete) #italgym x.com

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