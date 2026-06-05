Dal 5 al 7 giugno a Folgaria si svolgono gli Assoluti e l’Insieme 2026 di ginnastica ritmica. La competizione si tiene nella località trentina e viene trasmessa in diretta su Volare TV. Sono in programma duelli tra le atlete Raffaeli e Dragas e le gare per i titoli societari. La manifestazione coinvolge atlete di tutta Italia e si svolge in presenza del pubblico.

Dal 5 al 7 giugno la località trentina incorona le regine azzurre: fari puntati sul duello Raffaeli-Dragas e sulla corsa ai titoli societari, tutto live sul canale di Sportface TV. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il Palaghiaccio di Folgaria ospita il Campionato Nazionale Assoluto e il Campionato Nazionale d’Insieme Gold. Le sfide per i titoli italiani saranno trasmesse integralmente in diretta su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV. Folgaria torna ad accendersi nel segno della ginnastica ritmica. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno il Palaghiaccio della località trentina ospiterà il Campionato Nazionale Assoluto e il Campionato Nazionale d’Insieme Gold per le categorie Allieve, Giovanile e Open, uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’intera stagione nazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Ginnastica ritmica, a Folgaria scattano gli Assoluti e l’Insieme 2026: spettacolo in diretta su Volare TV

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Sabato - 16/05 - Parte 4 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

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