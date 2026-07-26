Viterbo | Rocca su rogo in carcere grazie a chi ha garantito soccorsi

Da romadailynews.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato nella casa circondariale Nicandro Izzo di Viterbo. Il presidente della Regione Lazio ha espresso vicinanza agli agenti della polizia penitenziaria e ai detenuti coinvolti, augurando a tutti una pronta guarigione.

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Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso, attraverso una nota ufficiale, la sua “vicinanza agli agenti della polizia penitenziaria e ai detenuti coinvolti nell’incendio che si è sviluppato nella casa circondariale Nicandro Izzo di Viterbo, con l’augurio che tutti possano ristabilirsi nel più breve tempo possibile. Riconoscimenti agli operatori sanitari. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli operatori del Servizio sanitario regionale che sono intervenuti nell’emergenza – prosegue Rocca -. Agli equipaggi dell’Ares 118, al personale dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, ai medici, agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e a tutti i professionisti che hanno preso parte alle operazioni di soccorso va la gratitudine dell’intera Regione Lazio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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