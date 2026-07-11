Il Kiosko riapre dopo due anni dal rogo doloso che lo aveva distrutto. La serata di inaugurazione sarà dedicata a chi ha contribuito alla raccolta fondi e a chi ha supportato durante i mesi di chiusura. La riapertura è stata possibile grazie all’aiuto di molte persone che hanno partecipato alla colletta. La serata si svolgerà con un clima di festa e gratitudine, celebrando il ritorno di un punto di riferimento per la comunità.

Sarà una serata di grande festa. Dedicata – soprattutto – "a tutti coloro che hanno contribuito alla colletta e che ci sono stati vicino in questi mesi". Il 25 luglio Filippo Malatesta inaugurerà ufficialmente il nuovo Kiosko. I lavori per ricostruire il locale nel parco De André a Villa Verucchio, dopo l’incendio doloso dell’aprile 2024 che l’aveva ridotto in cenere, sono partiti 4 mesi fa. Dopo l’incendio, in questi due anni Malatesta, che gestisce il locale con la moglie Elisa Nanni e i figli Massimo e Alessandro, è riuscito a riprendere l’attività con una struttura temporanea, "con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare". Non solo: "In questi anni alcune persone hanno fatto esposti contro il Kiosko segnalando presunte irregolarità del locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malatesta riapre il Kiosko a due anni dal rogo doloso: "Grazie a chi ci ha aiutato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Domato il rogo nel deposito Brt a Milano Bovisa, "rogo partito da un pacco" | Dda indaga per incendio dolosoL'incendio nel deposito Brt a Milano Bovisa è iniziato da un pacco caricato su un camion, secondo quanto riferito.

’I Volontari per l’Infanzia’: "Si chiude un lungo viaggio. Grazie a chi ci ha aiutati"Dopo 28 anni di attività dedicata all’assistenza di bambini affetti da patologie tiroidee, l’associazione “I Volontari per l’Infanzia” annuncia la...