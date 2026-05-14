L' Aves compie 75 anni elicotteri in volo su Viterbo per dire grazie

L'Aviazione dell'esercito festeggia i suoi 75 anni, con un volo di elicotteri sopra Viterbo che ha portato un messaggio di ringraziamento. Fondata il 10 maggio 1951, l'unità ha attraversato diverse fasi, dal primo volo ai più recenti scenari operativi. Durante questa ricorrenza, sono stati mostrati sia aspetti legati all'addestramento che alla tecnologia impiegata, rappresentando un capitolo della storia militare italiana. La cerimonia ha coinvolto vari mezzi aerei e personale militare.

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