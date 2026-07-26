Viterbo incendio al Carcere Mammagialla dopo lo scoppio di una rivolta | 20 detenuti intossicati uno è in codice rosso – Il video

Un incendio si è verificato nel carcere di Mammagialla a Viterbo sabato sera, dopo una rivolta tra i detenuti. Circa venti persone hanno riportato sintomi di intossicazione da fumo, con uno in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. La situazione è sotto controllo, e non risultano feriti gravi tra il personale penitenziario.

Un incendio è scoppiato nella Casa Circondariale di Mammagialla, questo sabato sera a Viterbo. Circa venti detenuti hanno accusato sintomi da intossicazione da fumo. I soccorritori di Ares 118 sono intervenuti con due automediche e quattro ambulanze. Una persona è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Viterbo, mentre sei compagni di carcere sono in codice giallo. Altri dieci detenuti sono rimasti nella struttura: uno in codice giallo, nove in codice verde. L’incendio dopo la rivolta. Per l’episodio è stato istituito il Nucleo Maxiemergenze con l’attivazione del Piano di Maxiemergenza di Orte e la preallerta per i piani di emergenza degli ospedali della zona. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Incendio nel carcere di Viterbo, soccorsi 20 detenuti intossicati; Incendio nel carcere di Mammagialla a Viterbo: 20 detenuti intossicati, uno in codice rosso; Incendio nel carcere di Viterbo, oltre 20 feriti anche gravi; Incendio nel carcere di Viterbo, 17 feriti.

Nella serata di oggi un incendio si è sviluppato all'interno della Casa Circondariale Mammagialla di Viterbo, rendendo necessario un imponente intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi dell'Ares 118, tra cui due auto mediche e quattro x.com

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