Scoppia un incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo | detenuti intossicati e feriti una in codice rosso
Un incendio si è sviluppato nel carcere Mammagialla di Viterbo, causando l'intossicazione di 20 persone e il ferimento di una detenuta, attualmente in codice rosso. L’incendio ha interessato alcune aree della struttura, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati altri feriti o evacuazioni. Le autorità stanno valutando le cause del rogo e stanno gestendo la situazione.
Paura nel carcere Mammagialla di Viterbo dove è scoppiato un incendio: 20 persone intossicate, una è in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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