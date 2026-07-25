Scoppia un incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo | detenuti intossicati e feriti una in codice rosso

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel carcere Mammagialla di Viterbo, causando l'intossicazione di 20 persone e il ferimento di una detenuta, attualmente in codice rosso. L’incendio ha interessato alcune aree della struttura, portando all’intervento dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati altri feriti o evacuazioni. Le autorità stanno valutando le cause del rogo e stanno gestendo la situazione.