Un incendio scoppiato questa sera nel carcere Mammagialla di Viterbo ha causato il ferimento di 17 persone, tra cui un detenuto in codice rosso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine, attivando un massiccio intervento di emergenza sanitaria. Non sono ancora state fornite dettagli sulle cause dell’incendio o sulle condizioni di tutti i feriti.

Un incendio è divampato nella serata di oggi all’interno della Casa circondariale Mammagialla di Viterbo, provocando il ferimento di 17 persone e facendo scattare un imponente dispositivo di emergenza sanitaria. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dell’ Ares 118 per soccorrere circa venti detenuti con sintomi riconducibili a un’intossicazione da fumo. L’episodio ha reso necessario anche l’attivazione del Nucleo Maxiemergenze e delle procedure previste per un possibile afflusso massiccio di feriti negli ospedali del territorio. Per gestire l’emergenza sono state inviate due automediche e quattro ambulanze con personale infermieristico. Contestualmente è stato allestito il Posto medico avanzato di Orte, mentre gli ospedali della zona sono stati preallertati attraverso il piano di emergenza interna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Incendio nel carcere Mammagialla di Viterbo: 17 feriti, un detenuto in codice rosso

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