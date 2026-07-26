Violenze No Tav Coisp | 60 agenti feriti quattro camionette date alle fiamme

Durante gli scontri in Val di Susa, circa 500 manifestanti No Tav hanno attaccato il cantiere di Chiomonte, lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell’ordine. Quattro camionette sono state incendiate e 60 agenti sono rimasti feriti. La polizia ha risposto con interventi che hanno portato all’arresto di alcuni partecipanti e a danni alle strutture di servizio. La situazione rimane tesa nella zona.

Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove circa 500 manifestanti No Tav hanno assaltato ieri il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell’ordine. Gli agenti, in risposta, hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell’ordine sono circa 60. Quattro le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni: “È un attacco allo Stato, ma non ci piegherà”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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