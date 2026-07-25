A Chiomonte, in Val di Susa, centinaia di attivisti No Tav hanno attaccato il cantiere, lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Durante gli scontri, sono rimasti feriti circa 60 agenti e quattro camionette sono state date alle fiamme. La situazione ha portato a un intervento massiccio delle forze di sicurezza per contenere l'assalto.

Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove centinaia di attivisti No Tav hanno assaltato il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti, in risposta, hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60. Quattro le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni: "È un attacco allo Stato, ma non ci piegherà". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Battaglia a Chiomonte tra centinaia di No Tav e forze dell'ordine | "60 agenti feriti, 4 camionette date alle fiamme"

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