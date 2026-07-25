Val di Susa battaglia a Chiomonte tra centinaia di No Tav e forze dell' ordine | 60 agenti feriti quattro camionette date alle fiamme

Da tgcom24.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Val di Susa, centinaia di attivisti No Tav hanno attaccato il cantiere di Chiomonte, lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Durante gli scontri, sono stati segnalati 60 agenti feriti e quattro veicoli della polizia sono stati dati alle fiamme. La manifestazione si è trasformata in una vera e propria guerriglia, con i partecipanti che hanno cercato di sabotare le operazioni di costruzione. Le autorità hanno risposto con interventi di dispersione e fermato alcuni manifestanti.

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Guerriglia in Val di Susa, in provincia di Torino, dove centinaia di attivisti No Tav hanno assaltato il cantiere di Chiomonte lanciando pietre, bulloni, razzi e bombe carta contro le forze dell'ordine. Gli agenti, in risposta, hanno sparato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. Secondo un primo bilancio, i feriti tra le forze dell'ordine sono circa 60. Quattro le camionette date alle fiamme. Dura la condanna della premier Giorgia Meloni: "È un attacco allo Stato, ma non ci piegherà". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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