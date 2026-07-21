Energy drink allarme pediatri | 65% dei minorenni li ha già provati Un ragazzo su 10 ne fa uso abituale

Il 65% dei minorenni ha già provato energy drink, con il 40% che ha iniziato prima dei 12 anni. Un ragazzo su 10 ne consuma regolarmente. La Società Italiana di Pediatria chiede limiti all’acquisto e misure di tutela. Oltre un terzo degli adolescenti si dice favorevole a regole più stringenti.

Il 40% dei consumatori under 18 ha iniziato prima dei 12 anni. La Sip chiede misure di tutela e limiti all'acquisto. Oltre un terzo degli adolescenti favorevole a regole più severe. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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