Nuove droghe l’allarme corre tra i banchi | casi tra gli under 10 Un giovane su due finisce in rianimazione

Tra i bambini sotto i dieci anni si registrano casi di assunzione di nuove droghe, con alcuni che finiscono in rianimazione. I giovani vengono trovati agitati, confusi e spesso in preda ad allucinazioni o stati deliranti. In alcuni episodi, sono necessari ricoveri in reparti di psichiatria o terapie intensive. La situazione ha portato a un allarme tra le autorità e le famiglie, considerando la gravità dei sintomi e i rischi collegati.

Arrivano agitati, confusi, in preda ad allucinazioni o stati deliranti. In alcuni casi finiscono in rianimazione, in altri nei reparti di psichiatria. Dietro molte intossicazioni acute non ci sono più soltanto le droghe tradizionali, ma un mercato mobile, rapido, spesso nascosto dietro acquisti online e miscele dagli effetti imprevedibili. È l’allarme lanciato a Bologna, durante il congresso nazionale della Società italiana di tossicologia, da Carlo Locatelli, già presidente Sitox e direttore dell’Unità di Tossicologia, del Centro antiveleni e del Centro nazionale di informazione tossicologica dell’Irccs Maugeri di Pavia. Il dato che pesa di più è questo: sono oltre 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Droghe e nuove droghe un'indagine approfondita con Le Iene

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