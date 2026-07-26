Il rapporto ESPAD Italia 2025 segnala un aumento della violenza tra i giovani, con oltre il 40% degli studenti tra i 15 e i 19 anni coinvolti in episodi violenti, sia come autori che come vittime. La ricerca evidenzia come questi comportamenti non siano più casi isolati ma diffusi nelle scuole italiane. I dati si riferiscono a un campione di studenti e mostrano un quadro preoccupante di escalation della violenza giovanile.

La violenza giovanile non è più un fatto isolato. Secondo il Rapporto ESPAD Italia 2025, oltre quattro studenti su dieci tra i quindici e i diciannove anni sono coinvolti in episodi violenti, come autori o come vittime. Il CNDDU legge questi numeri come il segnale di un tessuto educativo e relazionale sempre più fragile. Per questo chiede una risposta strutturale, non più affidata al caso o alla buona volontà dei singoli.Cosa racconta il rapporto ESPAD 2025L'indagine è stata realizzata dall'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR. Il dato che colpisce di più non è solo la quantità di episodi, ma la loro evoluzione. Crescono le aggressioni verso i docenti, le minacce con le armi e la diffusione di video violenti tramite i dispositivi digitali. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Violenza giovanile in crescita: il rapporto ESPAD 2025 accende l'allarme nelle scuole italiane

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