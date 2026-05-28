Dall'inizio del 2026, in Italia si sono verificati numerosi episodi di rapine, aggressioni e accoltellamenti attribuiti a baby gang. Le città hanno segnalato un aumento di violenze giovanili, spesso con protagonisti adolescenti di origine straniera. Le autorità hanno registrato un incremento di questi episodi rispetto agli anni precedenti, senza però fornire dati ufficiali dettagliati. Numerosi interventi di polizia sono stati effettuati per contenere la situazione.

Roma, 28 mag – Dall’inizio del 2026, l’Italia ha registrato un’ondata drammatica di episodi di rapine, aggressioni e accoltellamenti commessi da baby gang. Nella stragrande maggioranza sono composte da giovani stranieri e di seconda generazione. I dati del ministero della Giustizia documentano la realtà. Il 50 per cento dei detenuti nelle carceri minorili è straniero. Nonostante rappresentino il 12 per cento dei residenti in Italia di quella fascia d’età. La percentuale sarebbe addirittura maggiore se fossero compresi gli immigrati che hanno già acquisito la cittadinanza. La cultura del coltello. La sinistra continua ostinatamente a negare la realtà. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Baby gang e maranza, l’allarme violenza giovanile straniera nelle città italiane

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Baby gang e Maranza nel cuore di Milano - FarWest 18/03/2026

Notizie e thread social correlati

La Baby gang delle rapine e aggressioni: "La violenza di questi minorenni ha alzato il tiro con l'uso di armi e coltelli. Cresce l'allarme in città"Negli ultimi giorni si sono verificati diversi episodi di violenza e criminalità tra i giovani, con un gruppo di minorenni tra i 15 e i 17 anni...

Baby gang e maranza, dietro la mascheraOgni giorno, notizie e social rilanciano l’attività di gruppi di giovani, molti dei quali minorenni, che si radunano in piazza e creano disturbo.

Temi più discussi: Inseguito in centro a Gorizia dai maranza per rubargli la catenina: tre denunciati; Prof aggrediti dai maranza: Parma ostaggio delle baby gang. Bocchi (FdI): Servono provvedimenti urgenti e pene esemplari; I docenti picchiati dai maranza non faranno denuncia. Valditara esprime grande vicinanza a loro e alla scuola; Prof aggrediti dalla baby gang, il sindacato: Si muova la Procura. Ecco cosa rischierebbero i ragazzi.

Ai vari tg è tutta un'aggressione da parte di baby gang, maranza e giovani violenti. Cosa ne dite? Siamo più al sicuro in casa noi del tuider a commentare #Chilhavisto o altro. È comunque una situazione grave, ma cosa si può fare? x.com

I docenti picchiati dai maranza non faranno denuncia. Valditara esprime grande vicinanza a loro e alla scuolaIeri abbiamo trattato il caso dei due docenti aggrediti in un parco a Parma da una baby gang, un gruppo di cosiddetti maranza. La scena è orribile, ed è rimbalzata sul web e sulle chat perché è stat ... tecnicadellascuola.it

Professori aggrediti e presi a bastonate al parco da un gruppo di maranza: il video choc della baby gang scatena la pauraDocenti circondati e colpiti vicino a scuola da un gruppo di ragazzi: le immagini dell’assalto fanno il giro del web ... giornalelavoce.it