Negli ultimi mesi si registra un aumento dei casi di bullismo e cyberbullismo nelle scuole italiane, con alcune situazioni che si presentano in modi più sottili e difficili da individuare rispetto al passato. La questione riguarda sia comportamenti tradizionali tra studenti, sia forme di persecuzione online che si sviluppano attraverso social media e messaggi digitali. L’attenzione si concentra sulla necessità di riconoscere le nuove modalità di aggressione, spesso meno evidenti, che coinvolgono adolescenti e studenti di diverse età.

MILANO – Bullismo e cyberbullismo in crescita nelle scuole italiane, con nuove forme sempre più “invisibili” e difficili da riconoscere. Sul tema interviene la dottoressa Elisa Caponetti, psicologa con sede in Roma ed esperta di dinamiche relazionali e violenza psicologica. Il fenomeno riguarda non solo episodi espliciti di aggressione, ma soprattutto dinamiche relazionali sottili come esclusione sociale, controllo emotivo, manipolazione e umiliazioni digitali, che spesso sfuggono al riconoscimento immediato ma hanno conseguenze profonde sul benessere psicologico degli adolescenti. Secondo la dottoressa Caponetti, il punto critico è proprio la difficoltà di identificare queste forme “silenziose” di violenza, che tendono a normalizzarsi all’interno dei gruppi dei pari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bullismo e cyberbullismo in crescita nelle scuole italiane, parla Elisa Caponetti

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