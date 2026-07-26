Vincenzo Schettini | Intelligenza artificiale? Rischio suicidio mentale per i bambini e sulla scuola ho paura possa crollare perché incapace di cambiare

Vincenzo Schettini ha espresso preoccupazione per l’impatto dell’intelligenza artificiale sui bambini, definendola un rischio di “suicidio mentale”. Ha anche commentato la situazione della scuola, affermando di temere un possibile crollo a causa dell’incapacità di adattarsi ai cambiamenti. Lo studioso, con un’esperienza di quasi vent’anni come insegnante, ha condiviso queste opinioni in un’intervista a Vanity Fair.

Sono passati quasi vent’anni da quando Vincenzo Schettini ha varcato per la prima volta la soglia di un’aula in veste di docente. A ripercorrere questo lungo viaggio è lo stesso prof durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Correva l’anno 2007 e gli insegnanti compilavano ancora il registro cartaceo, mentre oggi il mondo dell’istruzione fa i conti con l’intelligenza artificiale generativa. Un salto temporale enorme, capace di trasformare la società e le dinamiche stesse di apprendimento. Il professore pugliese guarda alle nuove tecnologie con un approccio pragmatico, rifuggendo da facili allarmismi. Il cuore del problema, secondo la sua visione, risiede nell’età e nella consapevolezza dell’utente. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Dal caso Schettini all'uso della rete come supporto nella didattica. Il bambino e l'acqua sporca

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