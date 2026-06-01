Intelligenza artificiale e scuola; perché il controllo umano resta il principio irrinunciabile Al convegno ANDIS Sicilia una riflessione sulla leadership etica nell’era dell’algoritmo

Durante un convegno in Sicilia, si è discusso del ruolo dell’intelligenza artificiale nelle scuole, evidenziando che il controllo umano rimane fondamentale. L’IA è già utilizzata nella didattica, nell’organizzazione degli istituti, nelle piattaforme digitali e nella creazione di contenuti. Si sottolinea che, nonostante l’adozione di queste tecnologie, la supervisione umana è essenziale per garantire un uso etico e responsabile, anche nelle modalità di ricerca e apprendimento degli studenti.

L’intelligenza artificiale è entrata nelle scuole. È presente nella didattica, nell’organizzazione, nei processi amministrativi, nelle piattaforme digitali, nella produzione di contenuti e perfino nelle modalità attraverso cui gli studenti cercano e costruiscono conoscenza. Di fronte a questa trasformazione, la domanda che la comunità educante è chiamata a porsi non riguarda più la possibilità di utilizzare tali strumenti, ma il modo in cui essi debbano essere governati. È stato questo il tema centrale della relazione che ho avuto l’onore di svolgere nel corso del Convegno Residenziale ANDIS Sicilia “La Scuola aumentata: guidare l’innovazione nell’Era dell’Intelligenza Artificiale”, tenutosi presso il Resort La Sirenetta di Isola delle Femmine, nell’ambito della sessione dedicata a “Intelligenza Artificiale ed Etica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Ep.101 - Intelligenza artificiale vs umana: il confronto con Diego Fusaro e Gianluigi Ballarani

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