Francesca Michielin ha raccontato di aver avuto paura dopo aver vinto X Factor, pensando a cosa avrebbe fatto dopo e paragonando la sua preoccupazione a una verifica di latino. La cantante, recentemente sposata, si è confrontata con Luca Zaia nel podcast “Il Fienile”. Michielin ha anche parlato delle sue origini e del percorso personale, senza entrare in dettagli specifici sulla vita privata o sui successi professionali.

Francesca Michielin, reduce dal matrimonio con Davide Spigarolo, si è raccontata a “Il Fienile”, il video podcast di Luca Zaia. “Io sono cresciuta in mezzo alla musica e mi piaceva tanto guardare Lo Zecchino d’Oro – ha affermato la cantautrice – e ricordo che quando andavo a casa della nonna Lucia fingevo di suonare con il pianoforte di plastica le melodie che sentivo. Lei rimaneva a bocca aperta perché comunque ero piccola, fino a che, più tardi, quando ero in quarta elementare, ho cominciato a studiare pianoforte “ Mia nonna è una persona molto simpatica e teatrale nel suo modo di porsi e,- ha continuato – quindi, ho deciso di fare dei contenuti con lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Quando ho vinto X Factor ho avuto paura perché ho detto ‘e adesso cosa faccio?’. Pensavo alla verifica di latino da fare a scuola”: così Francesca Michielin

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