È stato firmato un accordo tra il Ministero della Cultura e l’Università di Bologna per valorizzare Villa Zeri, una dimora storica situata vicino a Roma. La villa, appartenuta a un noto storico dell’arte del Novecento, diventa così un museo nazionale. La firma ufficiale segna l’inizio di un progetto volto a promuovere e conservare il patrimonio culturale legato a questa residenza.

È stato sottoscritto l’accordo tra il Ministero della Cultura e l’ Università di Bologna per la valorizzazione di Villa Zeri, la storica dimora di Mentana, vicino a Roma, appartenuta a Federico Zeri, tra i più autorevoli storici dell’arte italiani del Novecento. La villa dell’Alma Mater entrerà così a far parte della rete museale nazionale, quale luogo della cultura affidato all’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo, della Direzione musei nazionali della città di Roma. "Villa Zeri entra a far parte della rete museale nazionale e si prepara a diventare un luogo di studio, formazione e produzione culturale – dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Zeri è museo nazionale. L’accordo Unibo-Ministero

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Firmato l'Accordo tra #MiC e @Unibo: Villa Zeri entrerà nella rete museale nazionale come luogo della cultura affidato all'Istituto Pantheon e Castel Sant'Angelo. Sarà progressivamente aperta al pubblico e dedicata a ricerca e formazione. cultura.gov.it/com x.com

Villa Zeri è museo nazionale. L’accordo Unibo-MinisteroUn nuovo polo culturale pubblico nella dimora storica di Mentana, in Lazio Qui un luogo di studio e formazione, promette il ministro Alessandro Giuli . ilrestodelcarlino.it

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