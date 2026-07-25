La Villa di Federico Zeri a Mentana diventa un museo Accordo tra il Mic e l' università di Bologna

Notizia in breve

La villa di Federico Zeri a Mentana è stata trasformata in un museo grazie a un accordo tra il Ministero della Cultura e l’università di Bologna. La struttura ospita una collezione di 400 epigrafi romane, un archivio fotografico con 290.000 pezzi e una vasta biblioteca. Si tratta di un patrimonio artistico e storico che rappresenta un’eredità di lunga durata. La villa sarà aperta al pubblico per la conservazione e la valorizzazione di questi tesori.