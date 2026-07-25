La Villa di Federico Zeri a Mentana diventa un museo Accordo tra il Mic e l' università di Bologna
La villa di Federico Zeri a Mentana è stata trasformata in un museo grazie a un accordo tra il Ministero della Cultura e l’università di Bologna. La struttura ospita una collezione di 400 epigrafi romane, un archivio fotografico con 290.000 pezzi e una vasta biblioteca. Si tratta di un patrimonio artistico e storico che rappresenta un’eredità di lunga durata. La villa sarà aperta al pubblico per la conservazione e la valorizzazione di questi tesori.
Una villa per custodire una collezione di 400 epigrafi romane, un archivio fotografico di 290mila pezzi, una sterminata biblioteca e – in sostanza – un'eredità artistica lunga una vita. Costruita negli anni '60 a Mentana su progetto dell'architetto romano Andrea Busiri Vici, la villa di Federico Zeri – una delle voci più autorevoli del Novecento in materia d'arte – raccoglie un patrimonio culturale di altissimo valore. Anche per questo, la villa che il critico romano lasciò per testamento all'università di Bologna nel 1998 (l'anno in cui ricevette dall'ateneo la laurea honoris causa in Conservazione dei Beni Culturali) e che ospita la Fondazione Zeri, entra a far parte della rete museale nazionale. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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