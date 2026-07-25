Dopo quasi trent’anni, Villa Zeri sarà trasformata in un museo. La dimora del critico d’arte, scomparso nel 1998, cambierà destinazione d’uso. La riqualificazione prevede il recupero e la valorizzazione della villa, che diventerà spazio espositivo. La decisione è stata presa dopo un lungo percorso di interventi e approvazioni. La struttura ospiterà ora mostre e iniziative dedicate alla storia dell’arte italiana del Novecento.

Ci sono voluti quasi trent’anni per esaudire il sogno di Federico Zeri (1921-1998), tra i più autorevoli, colti e taglienti storici dell’arte italiani del Novecento. Prima di morire, lo studioso si preoccupò di lasciare all’Università di Bologna la sua dimora di Mentana, alle porte di Roma — una villa, con annesse biblioteca e fototeca, circondata da terrazzi e giardini — nell’intenzione di farne un centro di studio aperto al pubblico. Ma la difficile manutenzione dell’immobile (esteso su circa dieci ettari) lo ha invece condannato a decenni di abbandono e perfino a tentativi di cessione (nel 2018 fu messo in vendita con base d’asta di 2,4 milioni di euro). 🔗 Leggi su Corriere.it

© Corriere.it - Rinasce Villa Zeri: la dimora del critico d'arte diventerà un museo

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