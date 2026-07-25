Rinasce Villa Zeri | la dimora del critico d' arte diventerà un museo
Dopo quasi trent’anni, Villa Zeri sarà trasformata in un museo. La dimora del critico d’arte, scomparso nel 1998, cambierà destinazione d’uso. La riqualificazione prevede il recupero e la valorizzazione della villa, che diventerà spazio espositivo. La decisione è stata presa dopo un lungo percorso di interventi e approvazioni. La struttura ospiterà ora mostre e iniziative dedicate alla storia dell’arte italiana del Novecento.
Ci sono voluti quasi trent’anni per esaudire il sogno di Federico Zeri (1921-1998), tra i più autorevoli, colti e taglienti storici dell’arte italiani del Novecento. Prima di morire, lo studioso si preoccupò di lasciare all’Università di Bologna la sua dimora di Mentana, alle porte di Roma — una villa, con annesse biblioteca e fototeca, circondata da terrazzi e giardini — nell’intenzione di farne un centro di studio aperto al pubblico. Ma la difficile manutenzione dell’immobile (esteso su circa dieci ettari) lo ha invece condannato a decenni di abbandono e perfino a tentativi di cessione (nel 2018 fu messo in vendita con base d’asta di 2,4 milioni di euro). 🔗 Leggi su Corriere.it
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