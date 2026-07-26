Villa Manin canta con i Negramaro | emozioni senza tempo sotto le stelle

A Villa Manin si è tenuto un concerto dei Negramaro, attirando un pubblico numeroso. La serata ha visto il gruppo esibirsi sotto le stelle, creando un’atmosfera di forte coinvolgimento. Non si trattava solo di musica, ma di un momento di emozione condivisa tra artisti e spettatori. La performance ha lasciato un ricordo indelebile a chi ha partecipato, trasformando l’evento in un’esperienza memorabile.

Negramaro, a Villa Manin il cuore batte all’unisono: Codroipo canta una storia che continua. Non è stato semplicemente un concerto. È stata una di quelle serate destinate a restare impresse nella memoria di chi c’era, quando la musica smette di essere soltanto intrattenimento e diventa un’emozione condivisa. Nella splendida cornice di Villa Manin, a Codroipo, i Negramaro hanno dato il via a una nuova tappa del loro viaggio artistico, regalando al pubblico uno spettacolo intenso, elegante e profondamente umano. Leggi anche “Il Paradiso delle Signore”: nella prossima stagione il 1967 come anticamera di una rivoluzione Fin dalle prime note, la storica dimora friulana si è trasformata in un’immensa piazza delle emozioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Villa Manin grazie di tutto! Grazie del calore, della passione, del cuore che ci avete messo. Avete cantato insieme a noi e questo ricordo rimarrà indelebile per sempre. Ci vediamo il 21 a #Riccione: biglietti ticketone.it/event/pooh60-l… #POOH60 #LaNostraSto x.com

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