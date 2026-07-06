I Modà hanno eseguito un concerto a Villa Manin, attirando numerosi spettatori. La serata, intitolata “La Notte dei Romantici”, ha visto il pubblico partecipare attivamente, creando un’atmosfera coinvolgente sotto le stelle. La band ha interpretato i propri brani, suscitando emozioni tra i presenti. L’evento si è svolto nella cornice storica della villa, con un’ampia affluenza di pubblico. La serata si è conclusa senza incidenti o problemi di rilievo.

I Modà accendono Villa Manin: “La Notte dei Romantici” conquista Codroipo. Ci sono concerti che si ascoltano e concerti che si vivono. Quello dei Modà a Villa Manin, a Codroipo, è stato senza dubbio uno di questi. La tappa del tour estivo “La Notte dei Romantici” ha trasformato la storica dimora friulana in un grande abbraccio collettivo, dove migliaia di voci hanno accompagnato ogni canzone dall’inizio alla fine. Sul palco, Kekko Silvestre e la band hanno costruito uno spettacolo che ha alternato energia, emozioni e momenti di grande intensità. Una scaletta capace di attraversare oltre vent’anni di carriera, riportando il pubblico ai brani che hanno segnato un’intera generazione, senza rinunciare alle canzoni più recenti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Villa Manin canta con i Modà: una notte di emozioni sotto le stelle

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